Faustão falta em evento da Band e assusta os fãs. Entenda!

Nesta semana, a Band promoveu, em São Paulo, um grande evento para divulgar as novidades da sua programação. No entanto, o apresentador Fausto Silva, que é o mais novo reforço do elenco, não deu as caras.

Mas há alguma explicação para a ausência de Faustão, que trocou da Globo após 33 anos, no evento que mostrava as novas atrações para 2022? A resposta é: sim!

Neste momento, Faustão continua sendo contratado da Globo, emissora onde comandava o “Domingão”, e como o contrato não foi quebrado, por diversas questões, Fausto Silva não pode comparecer ao evento da Band.

Reprodução/Band

A saída oficial do comunicador da TV Globo está marcada para o dia 31 de dezembro deste ano e, até lá, o vínculo exige exclusividade e, por isso, Faustão não pode aparecer em outras emissoras.

Faustão já tem data para gravar o piloto de sua atração na Band. Se nada mudar, o programa teste do comunicador acontecerá no dia 15 de novembro. Após os ajustes necessários, Faustão na Band deve estrear em janeiro de 2022.

Vale lembrar que os quadros: Pizza do Faustão, Arquivo Confidencial, Dança dos Famosos, Olimpíadas do Faustão, Videocassetadas e Sexolândia farão parte da nova atração de Fausto Silva na nova casa. A coluna apurou que o programa de Fausto Silva na rede de televisão da família Saad não sairá do papel esse ano.