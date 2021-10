Disco de David Bowie ‘engavetado’ por 20 anos finalmente será lançado

O astro britânico David Bowie iria lançar um disco intitulado Toy em 2001, mas o trabalho foi cancelado pela gravadora Virgin, que representava o músico na época. Passados 20 anos, o álbum vai ganhar um lançamento oficial em 9 de janeiro de 2022.



Bowie gravou Toy depois de participar do Festival de Glastonbury em 2000, com sua banda na época: Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer, e Emm Gryner.



O trabalho reúne canções originalmente gravadas entre 1964 e 1971, e uma inédita para encerrar o trabalho: Toy (Your Turn To Drive), que deu nome ao disco.

A ideia era capturar um clima de show ao vivo gravando em estúdio e revelar o trabalho de surpresa, o mais rápido possível – uma estratégia bem difícil para as tecnologias disponíveis na época. Quando percebeu as impossibilidades de sua estratégia, Bowie engavetou o trabalho e partiu para o próximo.



A faixa You’ve Got A Habit Of Leaving foi disponibilizada nos serviços de streaming nesta quarta-feira, 29.

