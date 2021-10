‘A Bela e a Fera Experience’ reúne comida e fantasia em São Paulo

Em outubro, mês das crianças, a cidade de São Paulo recebe o ‘A Bela e a Fera Experience’, evento que une gastronomia e conto de fadas no mesmo lugar. O evento pode ser conferido nos aos sábados e domingos, nos dias 7, 8, 9, 10 e 12 de outubro, em diferentes horários. Os ingressos custam entre R$50 e R$90.

Localizado no estacionamento do Mooca Plaza Shopping, na zona leste da capital, o evento coloca na mesa um banquete mágico dentro de um castelo com mais de 1.500 metros quadrados.

Para melhorar a experiência, ao entrar no castelo da Fera, você é convidado para um baile real e todos os funcionários do local estão caracterizados para este grande momento. Eles passam de mesa em mesa com um cardápio especial, preparado pela chef Ana Laura de Melo Guedes e Oliveira, que é composto por uma entrada, um prato principal e uma sobremesa.

Entre as opções, estão saladas, risoto de camarão, hambúrgueres (com opções veganas), massas, ragu, falafel e carnes. Para a sobremesa, tem bolo red velvet, churros e até uma tortinha decorada com a famosa rosa da história infantil!

Durante o banquete há um show inspirado na história clássica escrita pela francesa Gabrielle-Suzanne Barbot em 1740. E todos os personagens retratados pelo desenho da Disney tornam esse momento ainda mais mágico.

Os atores exploram teatro, dança, circo, música, efeitos especiais e até ilusionismo para contar a história do príncipe que foi amaldiçoado por uma bruxa e assume a forma de uma fera até encontrar seu amor de verdade.