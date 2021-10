Produtor da franquia ‘Halloween’ revela que cronograma de lançamento do último filme será mantido

Com a estreia de ‘Halloween Kills’ batendo à porta, segundo filme da franquia famosa de terror reiniciada pela Blumhouse, nossas atenções se voltam para o terceiro filme que deve finalizar a franquia (pelo menos por enquanto).

Para quem não lembra, a franquia foi reiniciada com o filme ‘Halloween’, lançado em 2018. Este ano, dia 15 de outubro, estreia nos cinemas ‘Halloween Kills’, o segundo longa. Já o terceiro, que deve se chamar ‘Halloween Ends’, que deve chegar nos cinemas dia 14 de outubro de 2022 foi impactado pela pandemia, seja na fase de pré-produção e filmagens.

Leia mais sobre filmes e séries

Apesar desses atrasos, Ryan Freimann, produtor dos longas, disse ao ComicBook que a história que os cineastas queriam contar não foi afetada. Porém, ele está preocupado com o que pode acontecer nos próximos meses, quando os criativos da produção precisarão pensar no longa inserido no contexto de pandemia.

“Está bem seguir o caminho de onde tínhamos parado. (David Gordon Green) é uma força criativa, que agora está fazendo ‘O Exorcista’ e tem uma série de TV, a ‘Hellraiser’. As portas do horror estão sempre abertas para ele, então acho que ele também tem suas próprias convicções e acho que ele sabe a direção geral que está levando nosso navio, por assim dizer”, disse Freimann.

Sobre se os planos de estreia serão mudados ou se os cronogramas de pós-produção serão mantidos, ele disse: “Estamos fazendo mais ou menos a mesma coisa que temos feito”.