Peça ‘Tectônicas’ segue em cartaz no Teatro do SESI

O Teatro do SESI, em São Paulo, reabre com uma nova peça em cartaz. Chamada de “Tectônicas”, a montagem é pautada na violência que acontece em algumas relações sociais e pessoais.

Escrito pelo dramaturgo paulistano Samir Yazbek, o espetáculo traz como enredo principal a obsessão do usineiro paulista Jorge por punir Marcelo, que teria agredido sua filha Fabíola.

Ao longo da peça, o sentimento de vingança torna-se cada vez mais compulsivo e Jorge começa a ignorar as leis de convivência e contamina as relações mais íntimas do colega.

Para ajudar no enredo de “Tectônicas”, o cenário é uma espécie de organismo metálico e tubular, livremente inspirado nas usinas de cana de açúcar, uma referência direta ao sistema colonial brasileiro. No centro dessa estrutura há uma chaminé que representa o poder do grande senhor do engenho.

O elenco da peça conta com André Garolli, Heitor Goldflus, Luciana Carnieli, Maria Laura Nogueira, Mauro Schames, Patricia Gasppar, Sandra Corveloni e Sidney Santiago Kuanza. Já Ademir Emboava e Alexandre Borges fazem participações em vídeo.

A peça “Tectônicas” pode ser conferida até o dia 20 de dezembro, com apresentações gratuitas às sextas e aos sábados, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Os ingressos devem ser retirados pelo site Meu SESI.

Vale lembrar que o uso de máscara é obrigatório e que, dentro do Teatro do SESI, o distanciamento social está sendo aplicado. Já quem não está seguro para ir ao teatro, a peça pode ser vista, durante toda a temporada, no YouTube do SESI-SP.