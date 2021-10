Circuito do desenho ‘Miraculous Ladybug’ é opção de diversão

Com a aproximação do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, muitos espaços de São Paulo estão com atrações especiais para os pequenos. Na zona sul da cidade, o shopping Campo Limpo apresenta um circuito baseado no desenho animado “Miraculous – As Aventuras de Ladybug”, do canal a cabo Gloob.

Até o dia 18 de outubro, as crianças que forem até lá podem mergulhar neste universo de aventura e realizar várias missões, como ajudar os super-heróis a derrotar Hawk Moth e seu exército, enfrentar armadilhas, atravessar o labirinto e entrar na cidade para ajudar os heróis, além de tirar fotos nos painéis temáticos.

O novo espaço está dividido em cinco etapas: Hawk Moth Experience, Ladybug Aquática: Desafio e Ação, Miraculous, painéis interativos para tirar fotos e o Espaço Baby, com uma piscina de bolinhas para os pequenos de até 4 anos. As demais brincadeiras abrigam crianças de 4 a 10 anos.

LEIA TAMBÉM:

O Circuito Miraculous fica aberto ao público todos os dias, com funcionamento de domingo a sexta, das 12 horas às 20 horas e, aos sábados, das 12 horas às 22 horas.

Mais sobre o ‘Miraculous’ no Gloob

O desenho animado “Miraculous: As Aventuras de Ladybug” é um dos maiores sucessos do canal infantil Gloob. Desde que estreou, o desenho já teve três temporadas produzidas pelo estúdio francês ZAG. Agora, o canal virou coprodutor e vai auxiliar nas próximas duas edições confirmadas.Por conta da entrada do Gloob na coprodução, a série ganhou uma personagem brasileira, que estreou na 5ª temporada.