Aos 39 anos, Paolla Oliveira fala sobre o desejo de ser mãe

Quem acompanha as redes sociais de Paolla Oliveira percebe que o clima de amor não acabou, já que a atriz sempre posta fotos e vídeos com o amado, o cantor Diogo Nogueira.

E, com tanto amor no ar, os fãs da atriz da Globo querem saber quando será o casamento e o nascimento dos herdeiros. Então, ela preferiu acalmar os fãs e revelar que não sente vontade de ter filhos por agora e, por isso, congelou os seus óvulos.

“Existe uma pressão, sempre existiu. Você tem um andamento da vida que tem que seguir isso do casa, família e propriedade. Vim de uma família aonde era bem-vindo casar com buquê de flores de laranjeira e filhos e tudo mais. Essa coisa dos óvulos veio como liberdade”, contou Paolla ao participar de uma entrevista no canal do YouTube Seja Seu.

Para a atriz, que tem 39 anos, a decisão de quando ter filhos é libertadora e deveria atingir mais mulheres pelo Brasil. “Meu desejo é que mais mulheres tivessem a oportunidade e ter isso como opção. Eu não quero ter filhos agora. Foi o que me fez congelar os óvulos. Eu tive a opção de congelar como opção de liberdade e como opção de que daqui a pouco as coisas possam mudar para mim”.

Durante a entrevista, Paolla Oliveira falou ainda como lida com a cobrança dos fãs, já que é uma pessoa pública. “Sou uma figura que tem muita gente construindo coisas e criando expectativas a meu respeito. A gente tem que estar sempre desconstruindo e quebrando as barreiras”.

LEIA TAMBÉM:

Juntos desde o início deste ano, o namoro de Paolla e Diogo Nogueira movimentou as redes sociais, que imediatamente deram um match na ideia. Durante uma parcipação no programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, o cantor Diogo Nogueira deu detalhes sobre o início do romance.

“Já tinhamos se cruzado aqui na Rede Globo, foi no Faustão, fomos júri de um quadro. Cruzei duas ou três vezes. Mas no dia que aconteceu mesmo, recebi ligação do Mumuzinho, ele super alegre dizendo que tinha que apresentar uma pessoa e ele disse quem era. Não é possível, será que é verdade, achei que era brincadeira. A gente foi se falando até o dia de se encontrar e tal, jantar, fiz um pratinho com massa e camarão, vizinho”.