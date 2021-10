Veja as novidades do novo programa ‘Faustão na Band’

A Band divulgou mais novidades sobre o novo programa do apresentador Fausto Silva, que estreia em janeiro de 2022, na emissora do Morumbi.

Com a produção trabalhando a todo o vapor, o “Faustão na Band” contará com entrevistas exclusivas com personalidades que fazem parte do casting da Band, mas também com outros famosos, como os cantores Nando Reis e Fafá de Belém.

Outra novidade é a estreia de um quadro que envolve humoristas de todo o Brasil. O jornalista José Armando Vanucci, que integra a equipe da atração da Band, viajará o país em busca de bons humoristas. Já a Miss Brasil Julia Gama chega no time e será uma das novas repórteres.

Com Leonor Corrêa na equipe, que é irmã de Faustão, o programa vai ocupar o horário nobre e será transmitido de segunda a sexta, das 20h30 às 22h45, logo após o “Jornal da Band”.

O programa “Faustão na Band” é uma das grandes novidades para o próximo ano e para concorrer de frente com as demais emissoras, a Band colocou o apresentador em seu maior estúdio, que tem 1.200 metros quadrados e será exclusivo para o programa de Faustão, que está previsto para estrear no dia 10 de janeiro.

A chegada de Faustão também mudará a grade de programação da Band, já que o apresentador vai abrir o horário para os programas conhecidos do público, como “Largados e Pelados”, “MasterChef Brasil” e “Linha de Combate”. Com isso, o telejornal “Band Notícias”, que iria ao ar das 22 horas às 22h45, vai deixar a programação ou, talvez, mudar de horário.

E, para entrar na disputa da audiência do domingo, a Band pode reprisar os melhores momentos do “Faustão na Band”. A ideia é reprisar o programa a partir das 20 horas, logo após o programa de Milton Neves. Sendo assim, serão mais de 16 horas semanais de Fausto Silva na Band.