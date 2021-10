Scarlett Johansson receberá 40 milhões de dólares em indenização da Disney

Um acordo entre as duas partes fez com que o caso não chegasse ao tribunal.

Scarlett Johansson, que vinha enfrentando uma briga judicial contra a Disney, deverá ser indenizada em 40 milhões de dólares. A atriz processou a Disney após a decisão de lançar ‘Viúva Negra’ simultaneamente nos cinemas e no streaming sem ajustar o contrato assinado inicialmente. Os advogados de Scarlett alegaram que essa quebra de contrato geraria uma perda de mais de 50 milhões de dólares para a triz em royalties da produção cinematográfica.

A batalha judicial começou em julho, quando a atriz processou a Disney. Depois, tanto os advogados de Johansson, quanto os representantes da Disney compartilharam várias declarações de palavras fortes. Em uma das declarações oficiais, a Disney tentou fazer Johansson parecer a vilã da história, tentando misturar a atitude da atriz de lutar por seus direitos com o fato da pandemia da Covid-19. “Não há mérito algum neste processo. O processo é especialmente triste e angustiante em seu desrespeito cruel pelos terríveis e prolongados efeitos globais da pandemia COVID-19. A Disney cumpriu totalmente o contrato da Sra. Johansson e, além disso, o lançamento de ‘Viúva Negra’ no Disney + com Premier Access aumentou significativamente sua capacidade de ganhar uma compensação adicional em cima dos $ 20 milhões que ela recebeu até agora”, comunicou a declaração oficial Walt Disney Company.

Os detalhes do contrato entre a atriz, a Marvel Studios e a Disney não foram revelados, mas há artigos relacionados com os lucros back-end, ou seja, lucros obtidos com a venda de tickets. De acordo com informações do Cinema Blend, o contrato da atriz incluía que ela ganharia uma certa quantia de dinheiro com base especificamente nos ganhos teatrais de ‘Viúva Negra’ e esse detalhe foi firmado entre as partes antes de ser tomada a decisão de lançar o filme pela Disney Plus.

O processo de Scarlett está encerrado depois que ela e a Disney concordaram em resolver suas diferenças antes que o caso chegue ao tribunal.