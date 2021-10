Para Daniel Craig, James Bond não foi criado para ser interpretado por uma mulher

Ator explicou que deveriam existir personagens mais interessantes para serem interpretados por mulheres.

Com a saída de Daniel Craig na pele de James Bond em ‘007: Sem tempo para morrer’ após 15 anos no papel, as dúvidas sobre quem irá substituir o ator na franquia continuam pairando no ar. Porém, em entrevista à Radio Times, Craig deu sua própria opinião sobre seu substituto e disse que não acredita que seja um papel para uma mulher: “deveria simplesmente haver papéis melhores para mulheres e atores negros”.

Ele continuou: “Por que uma mulher deveria interpretar James Bond quando deveria haver um papel tão bom quanto James Bond, mas para uma mulher?”.

Em uma entrevista de 2020 para a Variety, a produtora da franquia Barbara Broccoli disse: “James Bond pode ser de qualquer cor, mas ele é homem”. Ela justificou sua afirmação com base no argumento de que preferia criar novos personagens para as mulheres representarem, em vez de ter uma mulher interpretando um papel originalmente escrito como masculino. “Eu acredito que devemos criar novos personagens para mulheres, personagens femininas fortes. Não estou particularmente interessado em pegar um personagem masculino e ter uma mulher para interpretá-lo. Acho que as mulheres são muito mais interessantes do que isso”, disse ela.

‘007: Sem tempo para morrer’ está em cartaz nos cinemas desde dia 30 de setembro.