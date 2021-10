O segredo do anel de noivado de Meghan Markle

A duquesa ganhou uma outra jóia do príncipe Harry no primeiro aniversário de casamento dos dois.

O anel de noivado de Meghan Markle foi atualizado apenas 18 meses depois de seu pedido de noivado em 2017: o príncipe Harry deu à ela uma meia aliança para marcar o primeiro aniversário de casamento dos dois. A jóia, conhecida no Reino Unido como “eternity ring” é formada pelo metal precioso cravejado de pequenas gemas de diamante, lapidadas de forma idêntica para simbolizar o amor eterno. A informação foi divulgada no livro ‘Finding Freedom’, de Omid Scobie e Carolyn Durand.

No livro, que é uma biografia autorizada do casal, os autores revelaram que o anel incluía as pedras de nascimento de Meghan, Harry e do filho Archie Harrison Mountbatten-Windsor (peridoto, esmeralda e safira, respectivamente).

