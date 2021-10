Luciano Szafir afirma que não recebe ajuda financeira de Xuxa

O ator Luciano Szafir voltou a falar sobre os rumores de que teria recebido ajuda financeira de Xuxa Meneghel durante o período em que esteve internado para tratar a covid-19.

Segundo o ator, a sua ex-namorada não desembolsou nada, mas que isso não seria motivo de vergonha, caso acontecesse. “Estava preocupado em ficar vivo. Tenho plano de saúde e condições de arcar com tudo. E, se Xuxa tivesse pagado, não teria vergonha”, comentou Luciano, que foi internado duas vezes por causa da covid-19.

Luciano também afirmou ao Jornal Extra que a relação com Xuxa Meneghel, com quem tem uma filha [Sasha Meneghel], não mudou por causa das fake news. “Não nos falamos todos dias, mas nos importamos com o que acontece com as famílias um dos outros. Xuxa deseja a minha felicidade, assim como eu a dela. Somos muito amigos, tivemos 14 anos de história, temos uma filha linda. Nunca nos afastamos e isso nunca vai acontecer”.

Como foi infectado duas vezes pelo vírus, o ator Luciano Szafir continua se recuperando das sequelas deixadas pela covid-19. “Para amarrar os sapatos, um dos lados ainda está complicadinho. Caminho devagar, senti uma dorzinha, mas não é nenhum bicho de sete cabeças perto do que passei.. Não gosto de falar da minha vida, mas decidi expor o que vivi para desmistificar muita coisa, como a ideia de que quem pegou uma vez o vírus não pega de novo. E também para conscientizar”.

LEIA TAMBÉM:

Como muitas celebridades e personalidades da mídia, ele alertou que mesmo com as duas doses da vacina contra a covid é preciso manter os cuidados. “É preciso evitar aglomerações, usar máscara, álcool em gel… Nunca tive tantas dores. Quando estamos perto de perder quem amamos, passamos a dar mais importância às pequenas coisas”.

Para encerrar, o ator deixou um recado sobre a pressão das fake news. “Já me preocupei mais com essas notícias falsas. Hoje, leio, me chateio três segundos e depois já nem lembro mais“, afirmou.