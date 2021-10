Grey’s Anatomy | 18×01: Primeiro episódio tem plot twist e fãs voltam a ficar desolados; ‘Acho que acabou’

Atenção: Antes de compartilharmos qualquer detalhe sobre o episódio 18×01 de Grey’s Anatomy, queremos alertar que esta exibição ainda não foi transmitida no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura de quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Ontem (30) finalmente a 18ª temporada de Grey’s Anatomy foi lançada e diversos dos temas que ficaram em aberto começaram a ser discutidos, dentre eles o casal Amelink.

Para quem está totalmente por fora ou não se recorda, no fim da season 17, Link (Chris Carmack) pediu Amelia (Caterina Scorsone) em casamento, porém, diferente do que talvez a maioria dos fanáticos esperasse, a médica disse não.

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Já na exibição 18×01, que deu início a nova temporada do show médico, o casal começou a fazer terapia e além disso, trabalharam juntos no atendimento de um paciente.

Agora vai…

Bom, pelo menos é o que parecia! No fim do episódio, Link e Shepherd tem uma conversa bastante franca e que fez com que muitos acreditassem que finalmente eles poderiam se resolver, MASSSSS 💔💔💔 Amelia não aceitou novamente o pedido de casamento do doutor. Diante desta situação, ele tem uma conversa com Jo (Camilla Luddington) em que diz que “acha que acabou”.

E então, será o fim “real oficial” do casal Amelink? Para responder esta pergunta, somente conferindo os próximos episódios. Assim sendo, fique ligado em nossa página e ative as notificações, pois traremos atualizações em primeira mão sobre este e outros temas, combinado?

Aproveite e leia mais sobre Grey’s Anatomy: