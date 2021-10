Funcionários acusam Boninho: ‘tratamentos humilhantes’

Boninho está sendo processado por oito ex-câmeras do reality show “Big Brother Brasil”, da Globo, que entraram na justiça com uma ação trabalhista. Na ação, o diretor da emissora é acusado de assédio moral.

Os profissionais, que eram contratados por uma empresa terceirizada, alegam que eram submetidos a tratamentos humilhantes e grosseiros por parte do diretor.

De acordo com o jornal O Dia, os câmeras afirmam que Boninho costumava gritar e ofender os colegas nos bastidores do reality show. Há relatos de intimidação e contato físico. Além das acusações de assédio moral, os profissionais criticam as condições de trabalho nos bastidores do “BBB”.

Há, ainda de acordo com o jornal, relatos sobre “as portas de emergência serem trancadas, o que inviabiliza eventual fuga do ambiente, sendo que eles trabalhavam próximos a bolos de fios, alguns desencapados, o que aumentava o risco ao qual eram submetidos”.

A TV Globo nega as acusações: “As alegações da inicial são completamente inverídicas. Os reclamantes jamais sofreram qualquer tipo de humilhação por parte do diretor e, muito menos, foram submetidos a condições de trabalho inóspitas. Enfim, a inicial é repleta de inverdades”, diz um trecho do documento da emissora.

A Globo pediu a extinção da ação, alegando, entre outras coisas, que os ex-funcionários não atribuíram valor aos pedidos realizados na petição inicial, tendo colocado apenas uma estimativa individual para acordo, além de prescrição da extinção dos contratos trabalhistas.

Os advogados da emissora disseram, ainda, que os vídeos apresentados pelos profissionais na Justiça – que mostram as condições insalubres do então local de trabalho – podem ter sofrido manipulações através de edições.