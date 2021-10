Exposição sobre Rita Lee segue aberta no MIS São Paulo

Rita Lee é um dos ícones do rock brasileiro e da cultura de São Paulo e para comemorar a carreira dessa importante artista, o Museu da Imagem e do Som (MIS/SP) recebe a mostra “Samsung Rock Exhibition Rita Lee”, que fica em cartaz até o dia 28 de novembro.

Com curadoria de seu filho, João Lee, a exposição reúne lembranças guardadas pela cantora ao longo dos seus 50 anos de carreira. Quem visitar o espaço vai encontrar, por exemplo, alguns manequins que reproduzem as poses mais emblemáticas de Rita Lee.

Reprodução

Há ainda estações que contam o encontro de Rita e Roberto de Carvalho e os momentos difíceis durante a repressão da ditadura, quando ela foi proibida de cantar muitas músicas. A prisão e a causa animal não foram esquecidas e podem ser vistas também.

Porém, a instalação chamada estúdio chama a atenção de muitos fãs, pois é neste espaço que é possível ouvir momentos e canções únicas. Nesta experiência, o visitante do MIS, em São Paulo,perceberá diversos sons saindo de diferentes locais, já que caixas de som foram instaladas para que seja possível escutar obras vindas de todas as direções.

Reprodução

Para estimular ainda mais o visitante, há uma visita guiada pela própria Rita Lee. Através de QRCodes, os visitantes podem ouvi-la contando sobre alas, peças e história.

A mostra “Samsung Rock Exhibition Rita Lee” fica em cartaz até o dia 28 de novembro, de terça-feira a domingo, das 10 horas às 18 horas. Os ingressos custam de R$ 25 (meia-entrada) até R$ 50 (inteira). Mas é possível conseguir o ingresso gratuito de terça a sexta, das 10 horas às 11h30, no site do Museu da Imagem e do Som.