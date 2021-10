Confira os programas que estreiam no Viva em outubro

O Canal Viva está com novidades para o mês de outubro. A partir deste sábado (02), a emissora da Globosat levará ao telespectador produções voltadas ao público infantil e, também, algumas homenagens.

Para começar a celebrar o Dia das Crianças, no sábado (02), a nova programação começa com a exibição do infanto-juvenil “Deu a Louca no Tempo”, original de 2009.

Na atração, Renato Aragão é um antigo funcionário de um resort e, junto com o amigo Bruno (Guilherme Berenguer), ele se envolve em grandes confusões. Os episódios irão ao ar todos os sábados, às 18 horas.

Divulgação/Memória Globo

No domingo (03), o canal a cabo vai homenagear o ator Domingos Montagner, que morreu há cinco anos. Na data, o Viva estreia a minissérie “O Brado Retumbante”, que foi ao ar na Globo em 2012, e traz o ator no papel de Paulo Ventura, um deputado federal eleito graças a seu trabalho em defesa da transparência de negócios públicos e combate à corrupção.

O protagonista acaba no posto máximo do país quando o presidente e o vice morrem em um acidente de helicóptero. A atração conta com seis episódios e será apresentada aos domingos, a partir das 23h45.

Divulgação

Já no próximo sábado (09), o Canal Viva coloca no ar o primeiro episódio da série “Os Experientes”, que traz histórias independentes, que abordam a terceira idade como uma das melhores fases da vida. A trama reúne nomes importantes, como Beatriz Segall, Selma Egrei, Joana Fomm, Juca de Oliveira, Wilson das Neves, Goulart de Andrade e Germano Mathias. Os episódios serão apresentados aos sábados, a partir de 18h45.