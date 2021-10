Band terá novos programas a partir de novembro

A Band está focada em criar novos produtos e, com a saída do elenco do programa de humor “Encrenca”, da Rede TV!, a emissora do Morumbi investirá em um novo programa chamado “Perrengue na Band”, que estreia no dia 7 de novembro.

A nova atração será apresentada por Tatola Godas, Dennys Motta, Angelo Campos e Ricardinho Mendonça, que estavam no “Encrenca”, programa que continuará na grade da Rede TV! e ganhará novos comandantes.

“A gente está muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo e emocionado. É um canal que a gente assiste e que tem uma programação que faz parte da nossa história”, explicou Tatola.

A novidade foi contada nesta quinta-feira (30), quando a Band teve um evento para lançar sua programação de 2022, que contará com o programa “Faustão na Band” e, também, com o “1001 Perguntas”, programa que será apresentado por Zeca Camargo, no horário nobre do canal.

“A gente quer envolver esses participantes de uma outra maneira. Imagina, no fim da noite, escutar uma conversa em que você não está interessado?”, questionou Zeca, afirmando que a novidade vai além de tudo o que já foi criado antes na televisão.

Com redes sociais envolvidas, o formato busca encerrar a noite com muita alegria e informação, garante o apresentador: “É uma competição saudável. Sempre serão duas duplas competindo com muita animação.”

Os já conhecidos “MasterChef Brasil”, apresentado por Ana Paula Padrão, e o “The Chef”, comandado por Edu Guedes, também foram continuam na programação. “Tivemos a edição com o maior número de entregas comerciais da nossa história. Em nome de todo mundo que nos acolhe, gostaria de agradecer a todos pela dedicação e parecia”, disse Ana Paula Padrão.