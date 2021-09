Remake de ‘A Usurpadora’ tem data de estreia no SBT

O SBT já definiu a data de estreia da nova versão da novela mexicana “A Usurpadora”. O remake da trama vai estrear na quinta-feira (07), após a reprise da novela infantil “Chiquititas”.

A nova versão vai ocupar o mesmo horário da novela original, que foi exibida pelo SBT no ano 2000. Embora concebida em formato semanal, no Brasil o folhetim será transmitido diariamente, de segunda-feira a sexta-feira.

Produzida pela Televisa, antiga parceira do canal de Silvio Santos, em 2019, a nova “A Usurpadora” traz a atriz Sandra Echeverría como as protagonistas Paola e Paulina.

Neste remake Paola Miranda (Sandra Echeverría), a primeira-dama do México, obriga a própria irmã gêmea, Paulina Dória (Sandra Echeverría), a usurpar sua identidade junto à família do presidente Carlos Bernal (Andrés Palacios), dando início a uma série de confusões e reviravoltas.

Nesta quarta-feira (29), o SBT fez uma pré-exibição da novela mexicana. Mas a exibição especial, que aconteceu no período da tarde, não mudou muito a audiência do canal. Ficando 30 minutos no ar, “A Usurpadora” marcou 7,6 pontos, a mesma audiência das outras novelas do mesmo horário.

Ainda no SBT, o último capítulo de “Amores Verdadeiros” não bateu recorde, mas rendeu à emissora 8,4 pontos e superou a edição de “A Usurpadora”, além do capítulo de “Coração Indomável”, que ficou com 6,0 de média e também “Te Dou a Vida” que marcou 6,9. Mais tarde, o “Programa do Ratinho” ficou com apenas 3,8 pontos, perdendo para o reality show “A Fazenda 13”.