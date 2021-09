Fotografia. Priscila Prade lança mostra e livro ‘Corpos em Quarentena’, resultado de projeto artístico revelador em vários sentidos

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Fotógrafa há 30 anos, Priscila Prade é também produtora teatral e há quem ache que ela é duas, tamanha a quantidade de projetos com que se envolve. Durante os primeiros dias de confinamento, começou a clicar, da varanda do apartamento onde mora há 16 anos, o movimento da rua: trabalhadores do serviço essencial, vizinhos de máscara. Fez isso por dois meses.

Quando aqueles retratos acabaram, começou a fazer autorretratos. Algo banal para toda uma geração em que selfie é verbo, mas quase impensável para uma fotógrafa que tinha problema em ser retratada. Nascia a primeira parte do projeto “Corpos em Quarentena”, que ganha uma mostra caprichada em São Paulo, com iluminação de César Pivetti, e livro em edição limitada.

A exposição, que fica em cartaz com entrada franca de 4 a 10 de outubro no Espaço Cultural Brica Braque (Dr. Seabra, 900. V Madalena), tem nus de homens e mulheres e conversa com a vida e obra de Priscila de maneira profunda.

“Me vejo muito como retratista. Fotografar e estar perto de pessoas sempre foi muito importante. Dentro do meu trabalho, sempre tive uma coisa muito forte com o nu e com o erotismo. Eu fui uma das primeiras mulheres a fotografar nu para revistas nos anos 1990”, conta a fotógrafa.

No entanto, esse olhar generoso não valia, de certa forma, para ela mesma. “Eu nunca gostei de ser fotografada. Mas no confinamento comecei a me fotografar para estudos. Fiz um desafio para mim mesma e me perguntei por que eu tinha essas reservas”, completa Priscila.

De si mesma, os questionamentos extrapolaram. Ela quis criar um grupo com outras pessoas inquietas, de estudos artísticos sobre o erotismo. Um post nas redes sociais chamava interessados para a inscrição. Entre as palavras-chave, estavam autoconhecimento e isolamento. A resposta foi ótima: 96 interessados se apresentaram online e ela se dedicou a explicar a todos a proposta. Mas só havia 12 vagas.

Junto dos colegas de grupo que permaneceram, Priscila estudou autores como Georges Bataille (como “A História do Olho”) e Hilda Hilst (“A Obscena Senhora D”) antes que chegassem de fato à fase dos ensaios fotográficos.

Além de Priscila, aparecem nas fotos a diretora de arte Patida Mauad, o ator Clovys Torres, a atriz Érica Montanheiro, a cineasta Andrea Nero, o fotógrafo Ricardo Guzzo, a empresária Maria Eugênia, a estudante Vic Marcondes, o técnico de projeção Rafael Drodro, a artista plástica Tuca Ahlin, a produtora Patrícia Scotolo e a atriz Bia Borin.

Ao fim do processo, ela comemora uma leveza angariada com os estudos e até gostar, veja só, de ser fotografada. “Acho que a nossa grande preocupação é o olhar do outro. Eu consegui, através do processo que a gente vivenciou, olhar para nudez e o corpo, principalmente o meu, de uma outra forma, e não me incomodar com o olhar dos outros”, afirma. “Mesmo eu sendo uma fotógrafa que trabalhou com o corpo humano e o nu, trabalho com arte desde muito menina. Tem que olhar pra dentro, ainda mais em um momento desses.”