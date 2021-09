Justiça decide que pai de Britney Spears não é mais ser seu tutor legal. “Estou nas nuvens”, disse a cantora

A decisão judicial foi divulgada na última quarta-feira, 29.

Uma decisão do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, a juíza Brenda Penny resolveu suspender o pai de Britney Spears, Jamie Spears, de seu papel como tutor legal da cantora. Ele já tinha desistido de ser tutor da filha, mas só seria liberado após audiência em janeiro de 2022. Então, um pedido dos advogados de Britney para adiantar remoção do pai foi aceito pela juíza na última quarta-feira, 29.

“A situação atual é insustentável”, disse a juíza Brenda Penny. Jamie Spears foi substituído pelo contador John Zabel no papel de tutor dos bens de Britney. Uma audiência posterior deve decidir sobre o fim do processo de tutela de Britney.

A tutela de Britney foi estabelecida em 2008, depois que ela foi hospitalizada para uma avaliação psiquiátrica. A fiscalização é dividida em dois papéis: tutela pessoal e tutela do patrimônio. Jamie Spears, fez as duas coisas até setembro de 2019, quando uma mulher chamada Jodi Montgomery assumiu o lado pessoal.

Logo após a divulgação da decisão judicial, Britney Spears postou em seu perfil no Instagram um vídeo dela tendo aulas de voo. Ela escreveu: “Estou nas nuvens agora”.

A postagem sem relação direta com a vitória judicial, ganhou muitos comentários de seguidores com relação à última notícia relevante na vida da cantora. Um usuário da rede social escreveu: “Este é o seu momento Brit! Viva sua vida, você está livre!”.

O advogado de de Britney, Mathew Rosengart, disse que sua “esperança e expectativa” é que a tutela seja totalmente encerrada em uma audiência em 12 de novembro. Por meio de seu próprio advogado, Jamie Spears considerou a decisão “decepcionante”.

