[HORROR] ‘Ninguém sai vivo’ é novo thriller da Netflix

Uma imigrante chega aos Estados Unidos ilegalmente. Em busca de um local para morar, ela faz uma péssima escolha.

‘Ninguém sai vivo’ é o novo filme de horror disponível na Netflix baseado no livro premiado homônimo de Adam Nevill. Disponível desde 29 de setembro no catálogo da plataforma, o longa conta a história de uma jovem imigrante que aluga um quarto em uma pensão e se vê confrontada com um pesadelo inevitável.

“Fui atraído pelo filme por causa da sensação peculiar e sinistra da história e da descrição dura do mundo. A história tinha um tom distinto que, progressivamente, se fechava em sua heroína. Ficou claro para mim que era um filme que eu me divertiria muito fazendo”, disse o diretor Santiago Menghini. Ele também divulgou que se inspirou em filmes como ‘O Quarto do Pânico’, de David Fincher, e séries como ‘A Maldição da Residência Hill’, de Mike Flanagan, para elaborar a estética de ‘Ninguém sai vivo’.

Sinopse

Ambar (Cristina Rodlo) está embarcando em seu sonho americano depois de anos cuidando zelosamente de sua mãe em estado terminal no México. Ela chega em Cleveland ilegalmente, com muito pouco dinheiro e roupas inadequadas para o que se espera ser o inverno mais frio já registrado. Depois de encontrar trabalho com dinheiro em mãos em uma fábrica de roupas local, ela aluga o quarto mais barato disponível em uma pensão quase abandonada.

Acordada pelos soluços dos outros inquilinos, pesadelos perturbadores e ruídos estranhos e sobrenaturais ecoando no porão, Ambar começa a se perguntar exatamente quem, ou o quê, mora dentro da casa com eles. Logo fica claro que Ambar caiu em uma armadilha, onde ela logo será apresentada ao mal que está escondido no porão. Ambar deve lutar para escapar de seu pesadelo vivo, mas em uma casa onde ninguém escuta os gritos, ela sairá viva?