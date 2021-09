Dono do telefone divulgado em ‘Round 6’ deve receber indenização milionária da Netflix

Imagina ter seu número de telefone divulgado em uma série e receber centenas de ligações por dia.

‘Round 6’ é a nova série queridinha do momento da Netflix. Basicamente, a trama é sobre centenas de pessoas participando de um misterioso concurso de “sobreviver ou morrer”, que promete premiar um vencedor com uma quantia transformadora de dinheiro. De acordo com a sinopse oficial, “centenas de jogadores sem dinheiro aceitam um estranho convite para competir em jogos infantis. Lá dentro, um prêmio tentador os aguarda, com apostas altas e mortais”.

A série estreou dia 17 de setembro no catálogo e está nas Top 10 nos Estados Unidos e em vários outros países. O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, afirmou durante a Code Conference, que aconteceu na última segunda-feira, 27, que Round 6 será “definitivamente” a maior série não inglesa do streamer. “Há uma grande chance de que seja nossa maior de todos os tempos”, disse ele.

Leia mais sobre filmes e séries

Mas quem deve ganhar muito dinheiro com a série, além da produção e da própria Netflix (claro), é o dono de um telefone cujo número é parte da trama. Isso porque, durante as cenas apresentadas no primeiro e no segundo episódios, os jogadores em potencial são solicitados a usar um número de telefone específico para confirmar sua participação na competição de vida ou morte. Porém, este é um número de telefone real.

O número pertence a uma pessoa real, que usa o número de telefone há 10 anos. Ela disse ao meio de comunicação coreano Money Today: “Desde a exibição de ‘Round 6’, recebo tantas mensagens de texto e ligações 24 horas por dia que minha vida se tornou impossível”. A pessoa, que não teve sua identidade revelada, pediu ao diretor da série: “Entre em contato comigo. Isso é muito perturbador”. Porém, a imprensa coreana informou que os produtores da série aconselharam a pessoa a simplesmente “mudar o número”.

De acordo com a Koreaboo, a Netflix teria oferecido 1 milhão de won sul-coreanos (cerca de 847 dólares) como forma de compensação. Mas a oferta não foi aceita e a Netflix teria oferecido depois 5 milhões (cerca de $ 4.240). As negociações continuam em andamento, de acordo com vários meios de comunicação coreanos.