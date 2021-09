Casa de ‘Pânico’ está recebendo hóspedes e o anfitrião é o próprio xerife Dewey Riley

Uma experiência inesquecível para os fãs do cinema de horror.

Se você lembra do clássico ‘Pânico’, de 1996, que revolucionou o estilo sub-gênero slasher dentro do cinema de horror, certamente se lembra da casa de Sydney Prescott, a final girl do longa. Agora, a casa do filme está recebendo reserva e a diária custa 5 dólares por noite, aproximadamente R$ 27 reais.

Os corajosos o suficiente para ficar em uma casa com uma linha telefônica direta para o próprio Ghostface podem ficar na casa cuidadosamente recriada e disponível no AirBnb, cujo anfitrião é um dos personagens do filme, o xerife Dewey Riley. “Em 1996, o xerife Dewey Riley (também conhecido como @davidarquette) investigou os horrores desta casa em Woodsboro. Agora, 25 anos depois, ele está de volta como um anfitrião para que você possa reviver seus sonhos de PÂNICO no Airbnb. Os hóspedes podem explorar a casa em toda a sua glória original e serem transportados de volta aos anos 90 com o icônico telefone de “tijolo” e a cozinha que está pronta para fazer pipoca. Você pode até receber uma ligação do Ghostface”, explica a postagem oficial no perfil do AirBnb no Instagram

O novo ‘Pânico’ chegará aos cinemas em 14 de janeiro de 2022.

