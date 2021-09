BTS e Coldplay lançam clipe de ‘My Universe’; assista

Depois do sucesso da parceria entre BTS e Coldplay, as bandas divulgaram o clipe de My Universe nesta quinta-feira, 30. A música foi lançada na semana passada. Com temática intergaláctica e efeitos especiais, o vídeo mostra os dois conjuntos em uma interação interplanetária que tem rendido comparações a filmes do gênero. No Twitter, muitos fãs viram semelhança na produção com o longa Guardiões da Galáxia. Logo no início do vídeo, os artistas explicam: “há muitos anos depois de agora… Música é proibida através das esferas. Em três diferentes planetas, três diferentes bandas desafiam o banimento nas suas rádios alienígenas de nave, unidos via holografia. Enquanto isso, eles são caçados pelos silenciadores”.No roteiro, Coldplay, BTS e uma banda fictícia de aliens tocam juntos a música, mesmo estando a anos-luz de distância um do outro. My Universe deve fazer parte do próximo álbum do grupo britânico, chamado Music Of The Spheres, que tem previsão para ser divulgado em 15 de outubro.