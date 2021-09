‘007 – Sem Tempo para Morrer’: Franquia chega a 25º filme e se despede de Daniel Craig

Bond, James Bond. Franquia chega a 25º filme com ‘007 – Sem Tempo para Morrer’, que estreia hoje nos cinemas. Longa-metragem também marca a despedida de Daniel Craig como agente após cinco filmes

E mais uma era James Bond se prepara para chegar ao fim. O ator britânico Daniel Craig dá adeus ao título 007 e à permissão para matar em serviço se despedindo do personagem em “007 – Sem Tempo para Morrer”, que estreia hoje nos cinemas brasileiros, após cinco filmes.

A fórmula espionagem, perseguição, sedução e bond girls (sim, no plural), tudo isso embalado por música tema gravada por um nomão de sucesso foi preenchido com louvor. E isso não é uma crítica. A partida de Craig é digna.

Suas parceiras em cena são as atrizes Ana de Armas e Léa Seydoux, brilhantes e belas. Já a voz principal ficou a cargo de Billie Eilish, dona da música principal da trilha sonora do longa-metragem.

Para dar uma aquecida na sessão deste que é o 25º filme da franquia (mesmo porque há uma nova geração que jamais soube da existência de George Lazenby ou Timothy Dalton na filmografia do espião do M16), o Metro World News relembra os títulos, quais mais fizeram sucesso e alguns detalhes do elenco do filme atual.

Quem deve ficar com as missões? Uma mulher? Um ator negro? Um ator asiático? O martelo não foi batido, mas a responsa do smoking é grande.

Clássicos ou bombas?

Porcentagem de aprovação do público dos filmes de James Bond:

Era Sean Connery:

Contra o Satânico Dr. No (1962) – 95%

Moscou Contra 007 (1963) – 95%

Contra Goldfinger (1964) – 99%

Contra a Chantagem Atômica (1965) – 86%

Só se Vive Duas Vezes (1967) – 73%

Diamantes São Eternos (1971) – 63%

À Serviço Secreto de Sua Majestade (1969) – 81%

Viva e Deixe Morrer (1973) – 67%

O Homem com a Pistola de Ouro (1974) – 40%

O Espião que me Amava (1977) – 80%

Contra o Foguete da Morte (1979) – 60%

Somente para Seus Olhos (1981) – 73%

Contra Octopussy (1983) – 42%

Mira dos Assassinos (1985) – 38%

Marcado para a Morte (1987) – 73%

Permissão para Matar (1989) – 78%

Contra Goldeneye (1995) – 79%

O Amanhã Nunca Morre (1997) – 56%

O Mundo Não é o Bastante (1999) – 52%

Um Novo Dia para Morrer (2002) – 56%

Cassino Royale (2006) – 94%

Quantum of Solace (2008) – 64%

Operação Skyfall (2021) – 92%

Contra Spectre (2015) – 63%

Sem Tempo para Morrer (2021) – ??%

Fontes: IMDB, Rotten Tomatoes