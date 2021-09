“Não é uma volta no tempo”, esclarece Michael C. Hall sobre ‘Dexter: New Blood’

Revival de ‘Dexter’ estreia em novembro pela Showtime.

Em entrevista à Entertainment Weekly, o ator Michael C. Hall deu mais detalhes sobre ‘Dexter: New Blood’, revival da aclamada série que foi ao ar de 2006 a 2013 e teve um final bastante criticado. ‘Dexter: New Blood’ tem data confirmada de estreia para dia 7 de novembro, mas Michael deixa claro que não se trata de uma nona temporada de ‘Dexter’ e nem é uma reconstituição do final da série.

“Não é uma volta no tempo. O tom da série é bem diferente. A maioria dos blocos de construção do roteiro criam uma sensação de que a narrativa mudou. Até a paleta de cores é diferente. Cada pedaço da paisagem, externa e internamente, foi alterado. Não estamos pensando conscientemente se é menos ou mais tenso, mas estamos passando a mensagem de que se trata de um contexto completamente diferente”, disse o ator.

Sabemos que ‘Dexter: New Blood’ levará o protagonista para o norte do estado de Nova York, e o envolvimento de Harrison, seu filho na ficção, pode dar a Dexter motivação suficiente para sair do esconderijo.

O revival estreia oito anos após o último episódio de ‘Dexter’, aquele que acabou em várias listas de “piores finais de série de todos os tempos”. “Foi tão confuso para as pessoas”, disse Michael C. Hall sobre o final da série. “Posso avaliar como foi muito insatisfatório para quem esperava por algo definitivo ou algum tipo de fechamento. O fato de que talvez um gosto menos do que saboroso tenha ficado na boca das pessoas era algo que me incomodava, com certeza”.

‘Dexter: New Blood’ terá 10 episódios e estreia dia 7 de novembro na Showtime. Na nova trama, Dexter passou os últimos oito anos morando na cidade fictícia de Iron Lake, no interior do estado de Nova York, e usando o nome de Jim Lindsay (uma homenagem a Jeff Lindsay, o autor da série dos livros que originaram a produção). Ele trabalha como vendedor na Fred’s Fish & Game, namora a chefe de polícia local (Julia Jones, da saga ‘Crepúsculo’) e vive uma vida tranquila e pacífica.

Essa paz é interrompida quando ele encontra Matt (Steve Robertson), um agitador local. De repente, o desejo há muito adormecido de Dexter para matar (conhecido como seu “passageiro sombrio”) e seu “Código de Harry” (um guia moral batizado em homenagem a seu falecido pai, tocado por oito temporadas) emergem da hibernação psíquica. “Estamos ligando as câmeras novamente e descobrindo onde ele está, o que está fazendo e que tipo de vida ele conseguiu construir para si mesmo”, promete Hall.