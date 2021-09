Meghan Markle usou as jóias do casamento em visita à Nova York

Além dos brincos usados em seu casamento, Meghan Markle usou também seu anel de noivado em visita à Nova York.

Um novo detalhe surgiu a partir da análise dos cliques da visita de Meghan Markle e do príncipe Harry à Nova York, durante a primeira aparição pública dos dois após o nascimento da segunda filha, Lilibet Diana. Meghan usou os mesmos brincos de diamante lapidado usados em seu casamento em 2018.

As jóias, com valor sentimental para a duquesa de Sussex foram usadas durante a visita ao One World Observatory no World Trade Center, com o prefeito Bill de Blasio e a governadora Kathy Hochul.

Meghan optou por um look all black, combinando com o Príncipe Harry, e fez um coque baixo, penteado que deixou em evidência seus brincos Cartier de ouro branco e diamantes que Meghan usou no dia de seu casamento no Castelo de Windsor. A Duquesa complementou os brincos com algumas de suas outras joias favoritas, como seu relógio Cartier Tank e seu anel de noivado.

Já foi observado que Meghan usa os brincos em ocasiões especiais. Ela usou as mesmas jóias também no batizado de seu filho Archie, em julho de 2019.

De acordo com o blog de moda Meghan’s Mirror, os brincos são no estilo Galanterie de Cartier, com ouro branco 18K e cada conjunto com um diamante maior de corte brilhante e pavimentado com um diamante menor diamantes lapidados.