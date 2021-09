Franklin David fala sobre a sua sexualidade: ‘Nunca escondi’

Franklin David ficou conhecido ao entrar para o elenco do “TV Fama”, da Rede TV, onde foi repórter. No entanto, o modelo que virou um dos principais apresentadores da emissora encerrou o seu contrato para buscar novos rumos profissionais e pessoais.

Recentemente, Franklin David, que revelou ser gay, falou sobre sua sexualidade ao site Cenapop. “Acho que o fato de eu falar mais abertamente da minha vida pessoal tem relação com meu momento de vida. Na minha vida eu amo alguém com quem eu quero, pela primeira vez, construir uma família, morar junto, falar do que estou vivendo”, contou o apresentador, que está namorando o turismólogo Victor Vianna.

Durante a entrevista, o ex-RedeTV! afirmou que nunca escondeu sua sexualidade. “Não escondi nada, fiz posts em redes sociais com pessoas com quem estava me relacionando, eu só não legendei dizendo ‘é isso, é aquilo’ e ninguém se ligava, mas a minha vida sempre esteve aí”.

Sobre a vida profissional, Franklin David está seguindo para uma nova fase, deixando os famosos de lado, e focando em um programa de viagens . O canal Aventureiros está sendo criado em parceria com o seu namorado Vitor Vianna e a Agência Aventureiros.

Ao lado do namorado, Franklin afirmou que nunca teve receio de falar sobre sua sexualidade, mas que sempre lutou para ser conhecido por seu trabalho. “Sobre a vida profissional, até pelos programas de TV que eu fazia, o meu pensamento era que o interessante seria eu ser notícia pelo meu trabalho, por boas entrevistas, afinal já tinha muita gente em evidência apenas pela vida pessoal. Isso eu nunca quis. Não teria problema que falassem, mas não podia ser só isso. Acho que por isso eu fiquei mais na minha”.

Franklin relembrou ainda quando contou para sua mãe que era gay. “Com 19 anos, tive uma conversa com a minha mãe da qual nunca vou esquecer. Quando disse que sentia atração por pessoas do mesmo sexo que eu, ela virou e disse: ‘Quero que seja feliz, meu filho. Se você estiver feliz, mãe estará feliz também’”.