Entenda por que a Família Real não usou máscaras na première de ‘007: Sem tempo para morrer’

De acordo com a orientação do Departamento de Saúde e Cuidado Social do Reino Unido, o uso de máscaras não é mais obrigatório, porém continua sendo recomendado.

A noite de ontem foi marcada pela presença de membros da realeza na première de ‘007: Sem tempo para morrer’ em Londres. Kate Middleton, príncipe William, príncipe Charles e Camilla Parker Bowles estiveram presentes na estreia mundial do mais recente filme da franquia 007, o último com Daniel Craig no papel do agente secreto mais conhecido do mundo.

Essa foi a segunda vez que tantos membros da realeza se reuniram em um evento desde o início da pandemia, isso porque antes eles só tinham se reunido para o funeral do príncipe Philip, em abril deste ano. Mas, um detalhe chamou a atenção pelo mundo: o fato de que ninguém mais estava usando máscaras.

De acordo com a normativa do Departamento de Saúde e Cuidado Social do Reino Unido, desde o dia 19 de julho deste ano, não há mais a exigência legal de usar máscaras em ambientes internos ou em transporte público. “O levantamento das restrições não significa que os riscos do COVID-19 tenham desaparecido, mas, nesta nova fase da resposta à pandemia, estamos mudando para uma abordagem que permite julgamentos pessoais baseados no risco”, informa a norma.

Por outro lado, embora a obrigatoriedade não seja mais norma, o Departamento de Saúde esclarece: “Esperamos e recomendamos que os membros do público continuem a usar coberturas faciais em espaços lotados e fechados, onde você entra em contato com pessoas que normalmente não encontra. Por exemplo, no transporte público. Você deve usar seu bom senso para decidir onde usar um”.

Ainda assim, pessoas em estabelecimentos de saúde, sejam pacientes, acompanhantes ou profissionais, devem usar máscara. Da mesma forma, a máscara é obrigatória em lares de idosos.

Com máscara ou sem máscara, o fato é que Kate Middleton estava deslumbrante e arrancou um elogio do protagonista do filme. Daniel Craig disse: “Você está linda!”.