Ellen Pompeo lança podcast com entrevista de ex-par de elenco de ‘Grey’s Anatomy’, Patrick Dempsey; saiba como escutá-lo

Hoje (29) a protagonista de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo (Meredith Grey) lançou oficialmente seu podcast: o projeto conhecido como “Tell Me” (“Me Conte” em português). E para a surpresa dos fãs, que esperavam somente um episódio, a atriz do show ABC compartilhou na verdade três entrevistas, com personalidades diferentes.

Patrick Dempsey é um dos convidados!

Isso mesmo! Quando pensamos em Grey’s Anatomy e na personagem de Ellen Pompeo, é difícil não associá-la a Patrick Dempsey e o eterno doutor Derek Shepherd, não é mesmo?

Aproveitando a amizade de longa data que ambos têm, Pompeo convidou o artista para participar de uma conversa em seu novo projeto. A descrição do episódio com Dempsey diz: “Uma co-estrela que ela mal conhece senta-se com Ellen para nos contar mais sobre as filmagens no exterior e o The Patrick Dempsey Center”.

Como faço ouvir o podcast de Ellen Pompeo? 🤔🤔🤔

Atualmente, o podcast “Tell Me” está disponível em algumas plataformas, dentre elas: Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Veja na imagem abaixo a lista completa.

Para ser direcionado para a plataforma correspondente, basta que clique no link e selecione o serviço que tem acesso.

Quer ouvir uma prévia da entrevista com Patrick Dempsey? 🎧🎤🔊

Então confira abaixo a publicação feita no perfil do Instagram de Ellen Pompeo. Basta arrastar para o lado que o áudio está disponível na segunda imagem.

