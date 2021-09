SBT transmite os jogos da Champions e da Libertadores nesta terça

Nesta terça-feira (28), o SBT irá mudar um pouco sua programação para transmitir dois jogos de futebol, sendo um internacional e outro nacional.

O primeiro jogo será da Champions League, que vai ao ar às 16 horas. Nesta tarde, PSG e Manchester City entram em campo e jogam pela 2ª rodada da fase de grupos direto do ‘Parc des Princes’, em Paris. A partida, pelo grupo A da Liga, terá a narração de Luiz Alano, comentários de Mauro Cézar Pereira, análise de arbitragem de Nadine Basttos e apresentação de Domitila Becker.

O time de Paris chega para o confronto precisando da vitória após empatar com o Club Brugge, da Bélgica, na primeira partida. O técnico argentino Mauricio Pochettino não poderá contar com Di María, que cumpre suspensão. Neymar e Mbappé devem ser titulares desta partida. Já Lionel Messi, que não foi relacionado para os dois últimos jogos do PSG, participou dos treinos da equipe antes da partida e tem chances de jogar.

REUTERS/Eric Gaillard

Já o Manchester City vai para o jogo em situação mais confortável após golear o RB Leipzig por 6 a 3 na primeira rodada. Gabriel Jesus, um dos destaques do time, vive grande fase e vem embalado após marcar o gol da vitória contra o Chelsea, pelo campeonato inglês. Pep Guardiola, técnico do City, se tornou o treinador com o maior número de vitórias na história do clube. O desta terça-feira (28) marca o reencontro do comandante com Lionel Messi, já que ambos fizeram parte da equipe do Barcelona.

Já no horário nobre, o SBT transmite, nesta terça-feira (28), às 21h15, a Libertadores, que leva ao campo o jogo de volta entre Atlético MG e Palmeiras. Após o 0 x 0 do primeiro jogo, a semifinal será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting, Washington e análise de arbitragem de Nadine Basttos.