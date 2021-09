Receita de pé de galinha traz problemas para Ana Maria Braga

Ana Maria Braga não foge de polêmicas no “Mais você”, mas ela não pensava que uma simples receita feita com pé de galinha fosse trazer mais problemas para ela.

O caso aconteceu, na segunda-feira (27), no “Mais Você”, programa que ela apresenta na Globo. Ao vivo, Ana Maria Braga falou sobre o preço dos alimentos e para muitos internautas acabou romantizando este fato, falando sobre os benefícios de comer o pé de galinha.

Para mostrar ao público, um dos repórteres do “Mais Você”entrou, ao vivo, ao lado da cozinheira Maria da Graça, que vive com pouco mais de R$ 700 por mês e usa o pé de galinha como complemento da alimentação.

Durante a participação dela, Ana Maria soltou: “Uma ou duas vezes por mês eu faço pé de frango. Porque tem muito colágeno, além de a gente aproveitar tudo do frango. O colágeno é uma coisa muito importante para a pele e a saúde. Tem gente que toma colágeno em cápsula. Se você nunca comeu, é muito saboroso. Estou curiosíssima para saber a receita da dona Graça” afirmou Ana Maria Braga.

A profissional se surpreendeu com o fato de Ana Maria comer pé de galinha. “Para mim foi uma surpresa, sinceramente. Eu já contei nas mãos os patrões que não podiam com pé de frango. É uma honra você gostar da comida que eu costumo fazer”, afirmou a cozinheira.

A participação de Maria da Graça rendeu para o programa matinal da Globo e contou até com uma brincadeira entre Ana Maria e a dona Graça. “Você desculpa, mas eu vou fazer uma brincadeira contigo. Mas eu parei de comer pé de galinha durante um bom tempo, minha ‘irmã’. Porque eu aprendi a comer filé mignon, contra-filé e caviar no meu outro emprego. Mas agora eu voltei a minha origem”, falou a convidada.

No entanto, o que parecia uma conversa entre amigas não agradou os internautas que acompanhavam o “Mais Você” de segunda-feira (27). No Twitter, eles levantaram o tema da “romantização da pobreza” e reagiram. “A miséria sendo romantizada no programa da Ana Maria Braga: os benefícios do pé de frango e uma receita deliciosa para degustar com a família”, protestou uma usuária. “Enquanto Bolsonaro come picanha de mil reais em churrascaria, o povo aprende na Ana Maria Braga receita com pé de galinha!”, dizia outra postagem.