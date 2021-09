Príncipe Charles revela sua última conversa com o príncipe Philip

Novo documentário da BBC revelou histórias inéditas sobre a Família Real britânica.

Em entrevista ao novo documentário da BBC, ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’, o príncipe Charles revelou o que conversou em sua última visita ao pai, o príncipe Philip, que faleceu em abril deste ano.

Charles revelou que ele e seu pai estavam conversando sobre os planos para o aniversário de 100 anos de Philip, que seria comemorado em junho deste ano, quando o duque de Edimburgo respondeu rápido. “Eu disse (em voz alta): ‘Estamos falando sobre o seu aniversário’, porque ele estava ficando um pouco surdo. E ele disse: ‘O quê?’ E eu disse: ‘Estamos falando sobre o seu aniversário e se haverá uma recepção’”.

Rindo, Charles continua no documentário da BBC: “E ele disse: ‘Bem, eu tenho que estar vivo para isso, não é?’” Depois de uma pausa, Charles acrescentou: “Eu disse: ‘Eu sabia que você diria isso! ‘ Enfim, é uma lembrança feliz”.

A BBC filmou o documentário no início de 2021 e foi originalmente pensado para compor as comemorações do 100º aniversário do duque. Após sua morte, o script teve que ser modificado e agora apresenta entrevistas com sua família gravadas antes e depois de seu falecimento em 59 minutos.

