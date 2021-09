‘House of the Dragon’: Novos atores e mais detalhes revelados pelo próprio R. R. Martin

Dois atores que integram o elenco já são conhecidos das produções de fantasia.

A pré-sequência de ‘Game of Thrones’, que está em fase de filmagens desde o primeiro semestre deste ano, vai ganhar um reforço no elenco. A HBO anunciou mais sete novos atores, incluindo o ator escocês Graham McTavish, de ‘Outlander’ e da trilogia ‘O Hobbit’. Em ‘O Hobbit’, Graham interpretou o anão Dwalin, aliado de Thorin Oakenshield (Richard Armitage), que se torna Rei do Povo de Durin durante o exílio de Erebor.

Também estão confirmados no elenco o ator britânico Jefferson Hall, que interpreta dois personagens na série: gêmeos idênticos Lannister. Para quem não lembra, Jefferson Hall também teve um papel menor em ‘Game of Thrones’, interpretando Hugh of the Vale em dois episódios. Hugh era um cavaleiro recém-nomeado que foi rapidamente morto por Sor Gregor Clegane na primeira temporada.

‘House of the Dragon’ conta a história da Casa Targaryen e se passa cerca de 200 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’. Atualmente está em produção no Reino Unido com os produtores Ryan Condal e Miguel Sapochnik. A série deve ter sua primeira temporada lançada em 2022 pela HBO e HBO Max.

Em uma recente entrevista ao podcast ‘The Stuff Dreams Are Made Of’, R. R. Martin foi questionado sobre a série e disse: “Estou animado para ver os dragões! Obviamente, eu amo os dragões. Nós tinhamos três em ‘Game of Thrones, mas agora temos uns 17. Eles serão instantaneamente reconhecíveis, suas cores e tudo mais, porque dragões têm personalidades nos livros, e será demais ver isso ganhar vida”.

