[HORROR] 3 produções para assistir de você gostou de ‘Missa da Meia-noite’

Se você gostou da nova série de terror da Netflix, é provável que também goste destas produções do mesmo criador.

A nova série de terror de Mike Flanagan para a Netflix, ‘Missa da Meia-Noite’ (título original: ‘Midnight Mass’), estreou na plataforma este mês e continua nas Top 10 produções mais vistas no Brasil. A trama foca em “uma comunidade que experimenta eventos milagrosos e presságios assustadores após a chegada de um misterioso padre”.

A série entrou no catálogo da plataforma dia 24 de setembro e não integra o mesmo universo de ‘Maldição da Residência Hill’ e ‘Maldição da Mansão Bly’.

Se você gostou da série, te indicamos mais quatro produções do mesmo cineasta para você maratonar.

Ouija: A origem do Mal (2016) – disponível na HBO Max

O filme é uma pré-sequência de ‘Ouija’, de 2014 e nos leva aos anos 1960. Na trama, uma viúva com duas filhas, um tabuleiro ouija e uma casa de família com um inferno de um segredo obscuro enterrado no porão.

Doutor Sono (2019) – disponível no Amazon Prime Video

É a sequência do filme ‘O Iluminado’, baseado no romance homônimo de Stephen King. A trama continua a história de Danny Torrance, agora com 40 anos, décadas após sua estadia no Hotel Overlook, em ‘O Iluminado’. Ainda extremamente marcado pelo trauma que sofreu quando criança no Hotel Overlook, Dan Torrance luta para encontrar o mínimo de paz. Essa paz é destruída quando ele encontra Abra, uma adolescente corajosa com um dom extrassensorial, conhecido como “brilho”.

Oculus (2013) – Disponível no Amazon Prime Video

Este filme é baseado em um curta de Mike Flanagran de 2005. A trama inclui relacionamentos tensos entre irmãos e a tentação irresistível de retornar a um local onde uma coisa muito ruim aconteceu (mesmo que você saiba que não deveria).