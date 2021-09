Grey’s Anatomy: Camilla Luddington revela detalhes inéditos sobre retorno de Kate Walsh; ‘Dona do hospital’

Foi aqui que pediram a doutora Addison Montgomery? Para aquecer o coração dos fãs, sim, Kate Walsh tem presença confirmada na 18ª temporada de Grey’s Anatomy em uma participação especial.

E aos que não aguentam mais esperar de tanta curiosidade para saber qual a narrativa ou pelo menos um pista da história que será contada sobre a médica, a atriz Camilla Luddington (Jo Wilson) compartilhou recentemente em entrevista ao ET Online alguns detalhes que com certeza vão te animar. Curioso para saber mais?

Luddington não sabia sobre o retorno de Kate Walsh! 😱😱😱

Durante sua conversa, a atriz revelou que só ficou sabendo da novidade após a leitura do roteiro. “Em primeiro lugar, ela é incrível”, complementou Camilla.

Vale lembrar que na última temporada, os artistas do elenco foram surpreendidos com a presença de Patrick Dempsey (Derek Shepherd), que apareceu de “surpresa” no estúdio.

Chris Carmack (Link), que também participou da entrevista, revelou que também não sabia do retorno de Kate Walsh e disse que “eu a vi lendo na mesa do Zoom”.

“Dona do hospital”

De acordo com detalhes revelados por Camilla, ao que tudo indica, o retorno de Kate ao elenco, que não será o único 👀👀👀, foi bastante positivo. “Ela está de volta e é como se ela nunca tivesse ido embora antes. Eu sinto que a presença dela nas cenas é que ela é dona do hospital. Eu fico tipo, ‘Oh meu Deus, é Addison”, contou.

Jo e Addison juntas nas 18ª temporada de Grey’s Anatomy?

Já pode começar a preparar a pipoca 🍿🍿🍿, porque “acho que podemos dizer que ela está trabalhando em um caso realmente incrível que Jo está desesperada para fazer. É sempre possível que haja um drama”.

Assim sendo, segundo o discurso de Luddington, possivelmente, veremos Wilson e Montgomery juntas na próxima season do show ABC.

E por falar em assistir…

Como alertado em outras oportunidades, cabe ressaltar que neste primeiro momento, o lançamento da temporada 18 que acontece na próxima quinta-feira (30), será exclusivamente para os fãs da série que têm acesso ao canal da ABC. Visto isso, basicamente os telespectadores que moram nos Estados Unidos.

Para os fanáticos que residem em território nacional (Brasil), se não houver nenhuma mudança, acredita-se que a Sony (canal televisivo), deve se manifestar em breve, com a comunicação da data para os lançamentos semanais da série médica.

