Ex-BBB 21 Fiuk revela ser portador de TDAH

Após assumir um novo romance e arrasar em suas apresentações no quadro “Show dos Famosos”, do programa “Caldeirão com Huck”, da Globo, o Fiuk soltou uma nova bomba ao revelar que é portador de transtorno neurobiológico caracterizado por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade (TDAH).

No “Fantástico”, da Globo, o cantor e ator falou com o médico Drauzio Varella sobre a descoberta do transtorno aos 15 anos de idade. “Eu me distraía bastante, mas eu me distraía tentando focar, porque eu ficava numa frustração, uma sensação de ‘como que eu não entendo?’”, declarou Fiuk ao médico.

Segundo Fiuk, a escola foi um dos locais onde o transtorno foi notado, já que ele não conseguia entender algumas coisas. “Eu fazia aula depois com o professor e eu não conseguia entender uma coisa que às vezes em uma aula era tão fácil as pessoas entenderem”, prosseguiu.

De acordo com o músico, por conta de sua dificuldade de aprendizado, ele optou por concluir o ensino médio por meio do supletivo. “Fiz seis meses de faculdade para ver que eu não era burro, porque eu cheguei nesse ponto. Quando acabei a escola, eu acabei no supletivo. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar, porque na época foi muito difícil”.

Fiuk não esconde que está apaixonado

Desde que o namoro com Thaísa Carvalho foi revelado, o ex-BBB 21 faz questão de mostrar ao Brasil que está nas nuvens. Quem acompanha o cantor nas redes sociais sempre vê alguns momentos de carinho e alguns registros ao lado da namorada.

Recentemente, eles ficaram hospedados em um hotel de São Paulo e Fiuk mostrou o dia a dia do casal em alguns stories do Instagram. “Ela é pequenininha, mas é nervosa, viu?”.

Vale lembrar que a história de Fiuk e Thaísa é antiga. Já que a empresária afirmou que os dois tiveram um rápido romance antes dele entrar na última edição do reality show “Big Brother Brasil”.