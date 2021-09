Casa de ‘Invocação do Mal’ está à venda por 1,2 milhão de dólares

Você compraria?

Quem é fã do gênero de horror, certamente assistiu ao primeiro filme da franquia criada por James Wan. ‘Invocação do Mal’ é um longa de 2013 e é baseado em um relato real dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. A casa que inspirou o longa está atualmente posta à venda por 1,2 milhão de dólares, aproximadamente cerca de R$ 6,5 milhões de reais.

Construída em 1836, a residência continua a gerar relatos de supostas assombrações. Os corretores de imóveis Mott e Chace, responsáveis pela negociação do imóvel disseram ao JoBlo: “De vez em quando surge uma oportunidade de possuir um pedaço extraordinário de história cultural. A verdadeira história de ‘Invocação do Mal’ começou nesta mesma casa, em Harrisville. O filme original aclamado pela crítica foi baseado em relatos de habitantes desta casa de fazenda de quatorze quartos”.

A trama do filme de 2013 se passa em uma casa mal-assombrada no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, em 1971. No longa somos apresentados à família Perron que está se mudando para uma casa recém-comprada na região rural da cidade de Harrisville. Logo após a chegada, eles são aterrorizados por eventos sobrenaturais. Desesperada, Carolyn Perron, a matriarca da família, pede ajuda ao casal Warren, conhecidos por sua experiência em demonologia. Enquanto inspeciona a casa, Lorraine Warren vê uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que praticava bruxaria na propriedade em 1863. Antes de matar a si mesma e a seu filho, a bruxa amaldiçoou qualquer um que ousasse habitar a propriedade. Desde então, várias mortes violentas e inexplicáveis ​​ocorreram dentro ou perto de casa.

“Dizem que a casa é assombrada pela presença de Bathsheba Sherman, que em 1800 morava aqui. Round Top Road é uma das casas mal-assombradas mais conhecidas dos Estados Unidos. As histórias arrepiantes desta casa inspiraram dezenas de livros e filmes. Muitos pesquisadores paranormais qualificados foram convidados para a casa, os mais famosos são Ed e Lorraine Warren, que fundaram a equipe de caça-fantasmas mais antiga da Nova Inglaterra e, na década de 1970, foram contratados para livrar a casa de seu mal. Os atuais zeladores relataram incontáveis ​​acontecimentos na casa e transformaram as reservas de hóspedes durante a noite e eventos de grupo na propriedade em um negócio de sucesso constante”, disseram os corretores.