BBB Victor Hugo leva seu filme para Hollywood

Victor Hugo Teixeira, que participou da 20ª temporada do reality show “Big Brother Brasil”, na Globo, está pulando de alegria e pode ir para Hollywood, nos Estados Unidos, já que seu filme “Segunda Vez” foi selecionado para um evento no destino.

Nas redes sociais, o ex-participante do BBB 20 anunciou a novidade. “Hollywood, aqui vamos nós! O filme Segunda Vez (cujo este que vos escreve produziu) foi selecionado para ser exibido na Mostra de Cinema de Hollywood. Estou muito grato a Deus e feliz em saber que meu primeiro trabalho no cinema já rendeu essa seleção em um lugar que é a Casa do Cinema Mundial”, declarou.

O filme “2a Vez”, produzido por mim; roteiro e direção do incrível Rafa Oliveira; acaba de ser selecionado para a Mostra de Cinema de Hollywood 🎥🎞

🎉

Muito feliz com essa conquista profissional, ainda mais no meu debut como produtor! Viva o Brasil! 🇧🇷https://t.co/GjcoN44gX2 pic.twitter.com/VEiX5qlb8r — Victor Hugo (@victorhugotex) September 24, 2021

Em outro trecho do texto, o influenciador digital falou um pouco mais para os seguidores sobre a produção da obra. “O filme é um curta-metragem 100% em Libras que trata da inclusão social de uma maneira diferente. Ousada. Na equipe, os atores surdos Bruno Vital, Lilian Bueno e Alexandre Ohkawa, todos brilhantes e que amaram poder contar essa história contra o capacitismo. A produção é minha, direção e roteiro de Rafa Oliveira, arte de Rai, som e edição de Luis Renato e fotografia de Felipe Ramos. Viva o cinema brasileiro!”.

Hoje é Dia Nacional dos Surdos e o protagonista do nosso curta “Segunda Vez”, o ator Bruno Vidal, tem uma mensagem para vocês: pic.twitter.com/LNkDdmEX36 — Victor Hugo (@victorhugotex) September 26, 2021

Ex-BBB com covid-19

Em 2020, o ex-BBB e psicólogo Victor Hugo Teixeira foi diagnosticado com a covid-19. Na época, ele foi internado no Hospital Metropolitano de Alagoas, após sentir alguns sintomas enquanto passava férias num resort em Piranhas, no Alagoas.

Antes de viajar de férias, Victor Hugo participou de um evento no Rio de Janeiro, onde também estavam Flayslane Raiane e Tatiane Melo, namorada de Babu Santana.