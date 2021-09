Atriz Vitória Strada é assaltada à mão armada

A atriz da Globo Vitória Strada foi assaltada à mão armada no Rio de Janeiro e usou as suas redes sociais para falar com seus seguidores e desabafar sobre o ocorrido.

No vídeo, Vitória avisou que tinha acabado de chegar de São Paulo, onde estava trabalhando, e decidiu ir em um mercado. “Gente, tô passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Tô bem, graças a deus não aconteceu nada, sem violência. Com uma arma, que é uma violência pura, mas estou bem”, relatou a atriz, que teve seu celular levado.

Seu último trabalho na TV foi como uma das protagonistas da novela “Salve-se Quem Puder”, onde interpretou a sonhadora Kyra Romantini/Cleyde Ferreira. Com o sucesso da trama das 19 horas, que chegou ao fim em 2021, por causa da pandemia, Vitória Strada foi escalada para “Travessia”, que deve ir ao ar em 2023.

Natural de Porto Alegre, Vitória Strada apostou, aos 12 anos, na carreira de modelo, mas em 2014, acabou ficando em segundo lugar no concurso Miss Mundo Brasil e chamou a atenção de muitos produtores. No ano seguinte, ela decidiu arriscar como atriz e entrou para o curso de Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, logo depois, estreou em seu primeiro filme, o longa-metragem “Real Beleza”. Já em 2017, ela apareceu na TV como Tayla em um episódio da série “Werner e os Mortos”.

Além da carreira, a atriz Vitória Strada usa as redes sociais para falar sobre sexualidade. Recentemente, ela postou uma foto com a noiva Marcella Rica, com quem vive um relacionamento sério desde 2019.