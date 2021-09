Ator Thiago Gagliasso focará na carreira política

O ator Thiago Gagliasso, que já esteve no reality show “A Fazenda”, afirmou neste domingo (26), em seu perfil oficial no Twitter, que será candidato ao cargo de deputado nas eleições de 2022.

Na rede social, Thiago afirmou que vai concorrer ao cargo pelo Rio de Janeiro, onde mora. “Marina Silva apoiará Marcelo Freixo para Governador do RJ 2022, que aparece empatado com o atual Governador nas pesquisas. Ler isso me motiva ainda mais a meter a cara pra representar a cidade que eu AMO como Deputado, não existe espaço vazio na política, se não for eu, vai ser outro!”, afirmou o irmão de Bruno Gagliasso.

Vale lembrar que Thiago Gagliasso é um dos maiores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Porém, ao podcast 4TalkCast, ele já comentou que não sabia quem ele era até as eleições de 2018. “Eu não sabia nem quem era o Bolsonaro. Eu vivia em outro mercado. Quando eu apanhei [por ser contra ao #EleNão] e veio a polarização da política, eu falei: ‘Cara, rompi. Se eu não estudar, não entender o que está acontecendo, ficou ruim pra mim’”.

Nesta época, Thiago afirma que passou por diversos problemas nas redes sociais, que envolveram, principalmente, sua imagem pública. “Então, teve esse engajamento e eu perdi todos os meus seguidores. Na época, eu tinha uns 250 mil seguidores, que eram muito do Bruno e da Giovanna. Eu apanhei de tudo quanto era jeito. Eu falei: ‘Acabou minha vida’. Minha mãe desesperada, patrocinador acabou… E eu comecei a viralizar em outros grupos de direita”.

Desde então, ele abraçou este novo momento e, em 2019, o ator afirmou que estava na secretaria da Cultura do estado do Rio de Janeiro, mas saiu depois de algumas acusações envolvendo o Governo Witzel. “Eu trabalhei um ano na cultura [no estado do Rio de Janeiro], o governo Witzel começou a fazer loucuras e eu saí de fininho. Eu fiz o nosso camarote em 2020 e aí veio a pandemia, fechou tudo. Acabou o meu setor, que é entretenimento. Eu fiquei pobre, literalmente”, confessou Thiago Gagliasso.