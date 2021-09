Ator Freddie Highmore de The Good Doctor faz revelação inesperada e choca os fãs

O ator britânico Freddie Highmore, estrela da série The Good Doctor, revelou que se casou em segredo.

Em entrevista ao Jimmy Kimmel, da TV americana, o famoso contou a revelação inesperada, que chocou os fãs.

O artista, que sempre mantém a vida pessoal de forma reservada, não comentou quem é a esposa.

O assunto acabou repercutindo rapidamente entre os fãs. Confira entrevista desta segunda-feira (em inglês):

Quinta temporada de The Good Doctor

O primeiro episódio da quinta temporada foi liberado nesta segunda-feira (27) nos Estados Unidos.

Na produção, Shaun Murphy (personagem de Highmore) também se casará, desta vez com a querida Lea.

No entanto, ainda não existe data oficial de lançamento da nova temporada no Brasil, série exibida no Globoplay. Confira:

