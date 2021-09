‘A Fazenda 13’: Rico Melquiades planeja eliminação em massa das ‘plantas’ do reality show

Não parece, mas o influenciador digital Rico Melquiades já foi conhecido por levar muito humor com diferentes esquetes de seu cotidiano. No entanto, ao entrar na 2ª temporada do “De Férias com o Ex Brasil: Celebs”, na MTV Brasil, e na 13ª temporada de “A Fazenda”, na Record TV, ele quer ver o fogo no parquinho crescer a cada dia que passa.

Agora, o maior barraqueiro do reality da MTV Brasil e, quem sabe, do reality rural também, quer eliminar todas as “celebridades plantas” da edição 2021. Causando todos os dias, ele chamou os seus aliados para criar um plano de eliminação em massa das pessoas que ele considera menos expressivas para o convívio na casa.

Reprodução/Instagram

A convocação começou na última festa, onde ele chamou a funkeira Tati Quebra Barraco e declarou uma guerra aos colegas que só observam e não fazem nada para aquecer o jogo. “O povo aqui fica fazendo VT, querendo aparecer. E o pior é que planta chega até a final porque o povo não vota. Quem vai votar no Tiago? Ninguém! Quem vai votar na Mileide? Ninguém!”, afirmou Rico para Tati.

Ao entender que a “guerra contra as plantas” do reality show “A Fazenda 13” iria começar a qualquer momento, Tati não ficou em cima do muro e disparou: “Uma hora tem que votar. E quem vai votar? Vai ser eu, vai ser você, vai ser Solange”.

LEIA TAMBÉM:

A conversa continuou e Rico Melquiades não mostrou a razão para tentar puxar outros peões para a roça, que acontece nesta terça-feira (28): ele quer escapar da eliminação. “Quando eu for indicado à roça — porque ninguém vai me salvar no Resta Um — eu puxo uma planta comigo”, declarou o ex-MTV, que tem a posse do Lampião do Poder, que será usado na votação de terça-feira (28).

O poder dará para Rico duas opções para usar durante a formação do próximo grupo que estará na berlinda: a primeira pede que ele vete alguém da próxima Prova do Fazendeiro e a segunda só é revelada na noite desta terça-feira, durante o programa ao vivo.

‘A Fazenda 13’ expulsa seu primeiro participante

Quem acompanhou o reality show “A Fazenda 13” no último sábado (25) notou que Nego do Borel foi expulso do programa. E, segundo o site Nova Mulher, a apresentadora Adriane Galisteu, fez um discurso impactante sobre abuso contra a mulher.

Ao vivo, a apresentadora se pronunciou sobre o caso e explicou os motivos que fizeram o funkeiro Nego do Borel ser o primeiro participante expulso desta edição. Para saber mais detalhes sobre o ocorrido e o discurso da apresentadora, leia a matéria do Nova Mulher.