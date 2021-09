[SPOILER] Cena inédita da temporada final de ‘La Casa de Papel’ confirma: o Professor está desaparecido

Em cena inédita revelada da parte 2 da quinta temporada, Netflix confirma que Professor está desaparecido e outros personagens estão perdidos.

Enquanto esperamos ansiosamente pelos episódios da parte 2 da quinta e última temporada de ‘La Casa de Papel’, que só entrarão no catálogo da Netflix em de 3 dezembro, uma cena inédita foi divulgada pela Netflix no último sábado, 25, durante o Tudum, evento online para fãs. Assista.

No vídeo, Palermo discute com todos sobre o próximo passo, já que o Professor está desaparecido. Além disso, todos estão abalados com a morte de Tóquio e Denver questiona o fato de Professor desaparecer. Uma grande dúvida paira sobre nossos ladrões favoritos: o que fazer com o ouro?. Rio relembra que a polícia pode estar esperando no local onde eles combinaram retirar o ouro. Todos estão perdidos sem saber o que fazer.

Enquanto isso, usuários no Twitter traçaram suas teorias sobre o que pode ter acontecido ao Professor.

Netflix chega de mortes por favor — JM (@japadetaubate) September 25, 2021

Netflix eu não aguento mais.Já perdi tanto!!Começou com o Moscou e o Berlim, depois Nairóbi em seguida Tóquio agora você me vem com um spoiler sem Helsinki e com professor desaparecido…EU NÃO AGUENTO!!💔🥲 pic.twitter.com/iBDdBVsEDN — Ellen Cristina (@ellenncriistina) September 25, 2021

TUDO POSSO NA RAQUEL QUE ME FORTALECE NET pic.twitter.com/AWcqkOJ8iZ — giovanna (@cielofavs) September 25, 2021

Faz parte do plano. Tem uma escuta ali, os policiais vão ser atraídos pro reservatório de águas, o professor fugiu de lá pra polícia chegar e encontrar um plano fake enquanto eles fogem com o ouro. Netflix entregou nessa. — Gabriel 🎲🎰 (@g100gabriel) September 26, 2021