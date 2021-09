‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ é considerada melhor estreia do ano

Longa arrecadou até agora 186,7 milhões de dólares em bilheteria só nos Estados Unidos.

O longa da Marvel Studios ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ ultrapassou ‘Viúva Negra’ como o filme de maior bilheteria de 2021 nos Estados Unidos. Até a última sexta-feira, o longa arrecadou 186,7 milhões de dólares, enquanto ‘Viúva Negra’ arrecadou 183,5 milhões de dólares desde o seu lançamento, em julho deste ano.

‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ foi o primeiro filme da Marvel Studios a ser lançado exclusivamente nos cinemas este ano, indo em movimento contrário ao feito para o lançamento de ‘Viúva Negra’, que estreou nos cinemas e no streaming em modelo híbrido. Este último arrecadou 125 milhões de dólares no Disney Plus, de acordo com informações a Variety.

Leia mais sobre filmes e séries

‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ teve sua estreia anunciada na Disney Plus: a partir de 12 de novembro, o longa estará disponível para os assinantes da plataforma. Estrelado por Simu Liu e é o primeiro filme do estúdio a centrar-se em um ator asiático e está sendo considerado uma vitória da indústria do cinema em um momento no qual o avanço da variante Delta preocupa no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, e quando eventos cinematográficos estão sendo cancelados devido à pandemia.

‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ ficará disponível no catálogo da Disney Plus exatamente uma semana após a estreia mundial de ‘Eternos’, programada para acontecer dia 5 de novembro. Depois, o próximo filme da Marvel Studios a chegar nos cinemas ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’.