Quinta temporada de The Good Doctor chega nesta segunda com muitas novidades

Depois de muita espera, a quinta temporada da série médica The Good Doctor chega com muitas novidades. O primeiro episódio irá ao ar nesta segunda-feira (27) nos Estados Unidos (alerta de spoiler).

Como detalhado pelo produtor executivo David Shore ao site TVLine, Após os eventos do final da 4ª temporada, a quinta temporada deve chegar com um salto no tempo.

Com os preparativos do esperado casamento de Shaun e Lea, a abertura da temporada apresentará a atriz Rachel Bay Jones como uma nova personagem.

Além disso, a relação de Morgan Reznick e Alex Park deve ganhar destaque com os novos episódios da série.

Ainda sobre relacionamentos, os fãs estão ansiosos de como ficará a situação de Dra. Audrey Lim e Dr. Mateo Rendón Osma, que se conheceram durante uma viagem. Confira trailer:

Dr.ª Claire Browne em The Good Doctor

Outro momento emocionante, a despedida da queria atriz Antonia Thomas da série no final da quarta temporada também marcou os fãs.

Como todos sabem, a artista de 34 anos dá vida a querida personagem Dr.ª Claire Browne, destaque do drama médico.

Antonia decidiu sair da série de sucesso internacional e encarar novos desafios. Veja despedida:

Novos personagens fixos

Como surpresa, dois novos personagens recorrentes da temporada passada vão integrar o time de elenco fixo agora.

São eles: Dr. Asher Wolke (ator Noah Galvin) e Dr. Jordan Allen (Bria Samoné Henderson). Confira:

