Oito promessas da fase 4 da Marvel

Te cuida, Viúva Negra. Um mestre das artes marciais de ascendência criminosa e sem poderes mágicos é o novo nome da chamada fase 4 da Marvel. O sucesso de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, que está prestes a bater recorde de público nos cinemas, despertou curiosidade sobre os personagens que vêm aí. Fizemos uma listinha com alguns deles. Confira:

Shang-Chi

Shang-Chi (Simu Liu) não é fantástico: foi treinado ao longo dos anos para ser um assassino, mas escolheu o outro lado, o da paz. É considerado um dos maiores lutadores de artes marciais da Terra. Sabe de muitos estilos de luta, especialmente os chineses, o que lhe rendeu o título de Mestre do Kung-Fu.

Katy e Xialing

As duas são personagens fortes e vieram para ficar no universo Shang-Chi. Xialing (Meng’er Zhang), irmã de Shang-Chi, aprendeu sozinha as artes marciais, já que o pai se recusou a ensiná-la. E Katy (Awkwafina) também mostra toda sua e disposição quando começa a treinar arco e flecha para ajudar o parceiro.

Eternos

Aguardada estreia do MCU, Eternos apresenta um novo grupo de heróis, com super habilidades, já que a raça deles, Os Celestiais, é capaz de controlar a energia cósmica, além de serem praticamente imortais. A turma é composta por Ikaris (Richard Madden) e Sersi (Gemma Chen), na foto, além de Thena (Angelina Jolie).

Kate Bishop

Kate apareceu pela primeira vez na edição 1 de “Young Avengers”. Na série “Gavião Arqueiro”, que estreia em 24 de novembro na Disney+, ela é vivida por Hailee Steinfeld e será treinada como aprendiz por Clint Barton (Jeremy Renner). Ela não tem super-poderes, mas compensa com conhecimento e muito esforço de combate.

Jane Foster

Jane Foster (Natalie Portman) se tornará a Poderosa Thor depois que o deus nórdico não for mais capaz de levantar o Mjölnir. A doutora fica interessada pelo martelo e seu significado. Conhecida por seu altruísmo, Jane assume o posto como a Deusa do Trovão e acredita-se que a história poderá ser vista em “Thor: Love & Thunder”, previsto para 2022.

Billy e Tommy Maximoff

Os gêmeos de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) apareceram na série da Disney+ ano passado. Apesar de desaparecidos – como toda a realidade criada por Wanda –, as cenas pós-créditos indicaram que eles ainda estão em algum lugar. Na HQ, os irmãos são Célere e Wiccano, fundadores dos Jovens Vingadores.

Yelena Belova

Assim como a Viúva Negra (Scarlett Johansson), Yelena Belova (Florence Pough) foi treinada para ser uma espiã. Nos quadrinhos da Marvel, os fãs sabem que Belova toma o nome de Viúva Negra. E ela era uma assassina ainda mais violenta do que Natasha um dia foi. Espera-se que Yelena apareça em “Gavião Arqueiro”.

Sam Wilson

Sam Wilson (Anthony Mackie) não é novato na Marvel, mas em “Falcão e o Soldado Invernal” ele foi apresentado oficialmente como o novo Capitão América depois que Steve Rogers (Chris Evans) se aposentou. Ele já está confirmado como protagonista no novo filme, “Capitão América 4”.