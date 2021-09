Príncipe Charles assina contrato com o Amazon Prime Video

Novo projeto do príncipe Charles tem a ver com a preservação do meio-ambiente.

O Príncipe de Gales anunciou que se associará à Amazon Prime Video para lançar um novo canal de TV. O canal, que estará disponível exclusivamente na plataforma, está em fase de produção inicial e vai destacar projetos de todo o mundo, mostrando iniciativas que podem ajudar a transformar a forma como os negócios são feitos, ajudando-nos a tornar uma economia mais limpa e sustentável.

O príncipe Charles disse: “Passei grande parte da minha vida tentando envolver as pessoas e as empresas com os problemas e soluções da crise climática.Espero que, com esta parceria com a Prime Video, possamos levar essas inovações e ideias inspiradoras a um público mais amplo e demonstrar juntos o que é possível na busca por um futuro sustentável”.

O lançamento no Amazon Prime Video é uma parceria da RE: TV com a Waterbear, a primeira plataforma de streaming interativo dedicada ao futuro do planeta, usando a narração de histórias como uma ferramenta para fazer a diferença.