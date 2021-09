Netflix divulga primeiras imagens da 2ª temporada de ‘Bridgerton’

Nova temporada está em fase de gravações e deve chegar ao catálogo em 2022.

Se as informações reveladas no último sábado, 25, não foram suficientes para os fãs de ‘Bridgerton’, a Netflix acaba de divulgar as primeiras imagens da 2ª temporada da série.

A Lady Whistledown acabou de me mostrar essas fotos e eu vim correndo compartilhar com vocês. A 2ª temporada de Bridgerton estreia em 2022. 🐝 pic.twitter.com/xYgZvlpytQ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 27, 2021

Durante o evento online para fãs Tudum, a Netflix revelou uma cena inédita da próxima temporada ‘Bridgerton’. A segunda temporada, como já sabemos, vai se concentrar em outro Bridgerton, no irmão de Daphne, Anthony.

O personagem, interpretado por Jonathan Bailey, também viverá seu romance particular e terá como par romântico Kate Sharma, vivida por Simone Ashley de ‘Sex Education’.

Além disso, outros personagens se unirão à trama: Shelley Conn, Rupert Young e Calam Lynch. Shelley será Mary Sharma, filha de um conde, cuja família se envolveu em um escândalo matrimonial. Lady Mary, como é conhecida, é mãe de Kate e Mary e volta a Londres com suas filhas e tem que conviver com o julgamento das damas da sociedade londrina.

Também durante o evento transmitido online, os fãs acompanharam uma conversa bem-humorada entre os atores.

Leia mais sobre filmes e séries

Em uma entrevista anterior, Chris Van Dusen, criador, produtor executivo e showrunner de ‘Bridgerton’ revelou que os fãs terão grandes surpresas na segunda temporada da série. Ele disse ao site especializado Deadline: “Fãs não estão prontos para a nova temporada. É tudo o que as pessoas tanto amam na primeira temporada, mas muito mais”.

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ tinha estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em 2022. A expectativa é de que seja entre os meses de junho e julho.