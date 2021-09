Netflix confirma 3ª temporada de ‘The Witcher’ e nós te contamos o que esperar

Antes mesmo da estreia da 2ª temporada, a Netflix já confirmou que haverá uma terceira de ‘The Witcher’.

Com a estreia da segunda temporada em contagem regressiva, a Netflix já confirmou a terceira temporada de ‘The Witcher’. Dia 17 de dezembro os episódios da segunda temporada da série estrelada por Henry Cavill deve chegar ao catálogo do streaming. Assista ao trailer.

No último sábado, 25, no evento online para fãs Tudum, a Netflix divulgou um vídeo com um resumão do que aconteceu na primeira temporada da série e também algumas cenas exclusivas da nova temporada. Assista também.

Neste mesmo evento, a Netflix confirmou oficialmente que a série terá uma terceira temporada, já que anteriormente essa informação era divulgada como um rumor por parte dos sites especializados em entretenimento.

Leia mais sobre filmes e séries

Os fãs da série já sabem que ‘The Witcher’ é baseado nos livros homônimos, obras de Andrzej Sapkowski, e adaptados para Netflix por Lauren Schmidt Hissrich. A primeira temporada seguiu os primeiros passos de Geralt de Rívia (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) e a Princesa Ciri (Freya Allan) e a criadora Lauren disse anteriormente que a segunda temporada também será baseada nos livros ‘The Last Wish’ e ‘The Sword of Destiny’.

Como são cinco livros, provavelmente novos personagens se unirão à trama com o passar das temporadas. De acordo com informações da Cosmopolitan, o final da segunda temporada pega alguns detalhes do segundo livro, ‘The Time of Contempt’. Dessa forma, nos faz pensar que a ordem natural do roteiro seja seguir o enredo do livro, que mostra a princesa Ciri empenhada em completar seu treinamento de feiticeira e depois conhece Geralt. E, claro, os três personagens principais devem estar na terceira temporada.